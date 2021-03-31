Müstehcen sahneleriyle hafızalara kazınan güzel oyuncudan olay itiraf

Radio Times programına konuk olan 45 yaşındaki Kate Winslet, son filmi Ammonite da Saoirse Ronan ile birlikte sevişme sahnelerinde kamera karşısına geçmişti. O sahnelerde hiçbir şekilde "nesne" haline getirilmediğini vurgulayan Winslet "Fakat o film, benim geçmişte "nesneleştirilmiş" olduğumu hissetmemi sağladı. O zamanlar bunu bilmiyordum" diye konuştu.