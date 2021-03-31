Müstehcen sahneleriyle hafızalara kazınan güzel oyuncudan olay itiraf
Modern sinemanın en başarılı oyuncularından biri olarak bilinen Kate Winslet, müstehcen sahneleri ile ilgili itiraflarda bulundu.
Radio Times programına konuk olan 45 yaşındaki Kate Winslet, son filmi Ammonite da Saoirse Ronan ile birlikte sevişme sahnelerinde kamera karşısına geçmişti. O sahnelerde hiçbir şekilde "nesne" haline getirilmediğini vurgulayan Winslet "Fakat o film, benim geçmişte "nesneleştirilmiş" olduğumu hissetmemi sağladı. O zamanlar bunu bilmiyordum" diye konuştu.
Kate Winslet, 2008'de kendisine Oscar kazandıran The Reader (Okuyucu) adlı filmde uzun süre gündemde kalan cesur sahnelerde rol almıştı. O dönemde söz konusu sahnelerin çekilmesi için rol arkadaşı olan David Kross'un 18 yaşına girmesi beklenmişti. Winslet, kariyerinin zirvesine çıktığı 1997 yılının hem ödül hem de izlenme rekortmeni Titanik filminde de üstsüz sahnelerde yer almıştı.
Bazı sahneleriyle çok konuşulan Ammonite filminde ana karakterlerinden birini canlandıran Kate Winslet, yönetmeni strese sokan sevişme sahneleri hakkında konuşmuştu. Yönetmenliğini Francis Lee'nin üstlendiği film, dünyanın ilk fosil bilimcisi (paleontolojist) olarak tanınan Mary Anning'in yaşamından kesitler sunuyor. Filmde İngiliz bilim insanı Anning'i Kate Winslet canlandırdı. O filmde rol arkadaşları Rol arkadaşları ise Saoirse Ronan ile Fiona Shaw, Gemma Jones, Alec Secareanu'ydu.
Kate Winslet, Ammonite adlı filmin çok konuşulan sevişme sahneleri hakkında görüşlerini de Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajda dile getirmişti. Winslet, "Sevişme sahnesi çekmek elbette sandviç yemeğe benzemiyor" dedi ve yönetmen Frances Lee'nin bu sahnelerin çekiminden önce çok gergin olduğunu anlattı.