Müziği bırakıp doğaya kaçmıştı ! Şimde de Bali'ye gitti
Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyesi Eren Bakıcı, müziği bırakıp Bursa'da bir köye yerleşmişti. Bakıcı, yaz tatilini de Endonezya'nın Bali Adası'nda geçirdi.
2000'lerin başında müzik dünyasını kasıp kavuran Hepsi grubunun üyelerinden Eren Bakıcı, yeni hayatıyla gündem olmuştu.
Müziği bırakıp Bursa'da bir köye yerleşen Bakıcı, seramik sanatıyla uğraşmaya başladı, kendini toprağa adadı bir başka deyişle.
Artık eski günlerine dönmek istemeyen, yeni hayatında mutlu olan Eren Bakıcı, yaz tatilini de egzotik Endonezya'ya geçirdi. "Mutluluk adası" denilen ve bölgenin turizm cenneti olan Bali'yi karış karış gezen Bakıcı, orada çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.