Müziği bırakıp doğaya kaçmıştı ! Şimde de Bali'ye gitti

Artık eski günlerine dönmek istemeyen, yeni hayatında mutlu olan Eren Bakıcı, yaz tatilini de egzotik Endonezya'ya geçirdi. "Mutluluk adası" denilen ve bölgenin turizm cenneti olan Bali'yi karış karış gezen Bakıcı, orada çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

