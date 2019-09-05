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  3. 05 Eylül 2019 14:31

Müziği bırakıp doğaya kaçmıştı ! Şimde de Bali'ye gitti

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyesi Eren Bakıcı, müziği bırakıp Bursa'da bir köye yerleşmişti. Bakıcı, yaz tatilini de Endonezya'nın Bali Adası'nda geçirdi.

Müziği bırakıp doğaya kaçmıştı ! Şimde de Bali'ye gitti

2000'lerin başında müzik dünyasını kasıp kavuran Hepsi grubunun üyelerinden Eren Bakıcı, yeni hayatıyla gündem olmuştu.

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Müziği bırakıp doğaya kaçmıştı ! Şimde de Bali'ye gitti

Müziği bırakıp Bursa'da bir köye yerleşen Bakıcı, seramik sanatıyla uğraşmaya başladı, kendini toprağa adadı bir başka deyişle.

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Müziği bırakıp doğaya kaçmıştı ! Şimde de Bali'ye gitti

Artık eski günlerine dönmek istemeyen, yeni hayatında mutlu olan Eren Bakıcı, yaz tatilini de egzotik Endonezya'ya geçirdi. "Mutluluk adası" denilen ve bölgenin turizm cenneti olan Bali'yi karış karış gezen Bakıcı, orada çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Müziği bırakıp doğaya kaçmıştı ! Şimde de Bali'ye gitti

İşte kendi paylaşımlarıyla Eren Bakıcı'nın Bali tatili.

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