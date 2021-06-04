Nafaka yorumları Şeyma'yı çıldırttı... İşte verdiği yanıt

“Açıkçası benim artık Türkiye ile alakam yok. Benimle de o kadar ilgilenilmiyordur artık diye düşünüyorum ama hala hakkımda konuşuluyor. Daha evlenmeden boşanmamı konuşuyorlar, boşanırsam ne kadar alacağımı, nafakamı konuşuyorlar!'