Nafaka yorumları Şeyma'yı çıldırttı... İşte verdiği yanıt
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Subaşı, "Daha evlenmeden boşanmamı konuşuyorlar, boşanırsam ne kadar alacağımı, nafakamı konuşuyorlar!" dedi.
Geçtiğimiz gün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı, samimi açıklamalarda bulundu.
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“EVLENMEDEN ÇOCUK YAPMAM”
Şeyma Subaşı, Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ’a konuştu. Temmuz ayında Ibiza’da nikah masasına oturmayı planladıklarını söyleyen Şeyma Subaşı, “Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten” diyerek, şunları ekledi:
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“Açıkçası benim artık Türkiye ile alakam yok. Benimle de o kadar ilgilenilmiyordur artık diye düşünüyorum ama hala hakkımda konuşuluyor. Daha evlenmeden boşanmamı konuşuyorlar, boşanırsam ne kadar alacağımı, nafakamı konuşuyorlar!'
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Yaz boyunca İbiza’da kalacağını anlatan Şeyma Subaşı, şu sıralar Miami’daki evinde tadilat yapıldığını da belirtti.
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