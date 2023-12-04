Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi
Milli atlet Nagihan Karadere, ailesi tarafından evlatlıktan reddedildi. Karadere'nin ağabeyi, ''Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz'' diyerek yasal yollara başvurduklarını duyurdu.
Milli atlet Nagihan Karadere, evlatlıktan reddedildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan ağabeyi, ''Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz'' ifadelerini kullandı.
Survivor All Star 2024 için hazırlıklarını sürdüren Nagihan Karadere, bu sefer ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündem oldu.
Ağabey Fehmi Karadere, Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedilmesi için dava açtıklarını duyurdu.
"BU ŞAHSIN AİLEMİZLE ALAKALI HİÇBİR HAKKI KALMADI"
Instagram hesabından paylaşım yapan Fehmi Karadere, "Ben ve ailem olarak Nagihan Karadere adında bir aile üyesi kalmamış olup adli makamlarca görüşülüp annem ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduk. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir bir hakkı kalmamıştır. Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz" ifadelerini kullandı.