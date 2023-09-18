Nagihan Karadere: Rakiplerimin hepsini çiğ çiğ yiyeceğim!
Survivor All Star'a katılacak olan Nagihan Karadere, önceki gün Etiler'de yemek yerken görüntülendi.
Dördüncü kez 'Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere, bol bol yemek yiyerek ve aşırı spor yaparak kendini yarışmaya hazırlıyor. Kısa bir vakit bulduğunda soluğu kuaförünün yanında alan Karadere, önceki gün Etiler'de görüntülendi. 6 ıslak hamburger 4 dilli kaşarlı tost yiyen ünlü sporcu, “Hem güzelliğimi, hem antrenmanımı hem de beslenmemi ihmal etmiyorum. Yusuf Bey de spordan çıktığımı bildiği için hemen takviye yaptı” dedi.
Survivor’daki rakiplerine gözdağı veren ünlü sporcu, "Ya herro ya merro. Korksun herkes benden. Hepsini çiğ çiğ yiyeceğim. Islak hamburgeri nasıl yiyorsam onları da yiyeceğim. Tek korkum kendim. Rakiplerimin hepsi güçlü olacak ama benim de elim armut toplamıyor. Çok güçlü, çok çetin bir sezon olacak. Hiç şüphe yok, reyting rekorları kırılacak. İnsanların hafızasında “Zeyna Nagihan” olarak kalmak istiyorum. Sporculuktaki kariyerimin üzerine çıkıp Nirvana’da bırakacağım. Benim için jübile senesi. Vurdulu, kırdılı bayağı heyecan dolu olacak. Şiddette karşıyız ama bu tatlı bir heyecan. İnsanları koltuklarından zıplatacağız, televizyon kırdıracağız. Bana yakışır bir şekilde Dominik’e gidip güzel bir şekilde dönmek istiyorum” diyerek sert açıklamalarda bulundu.
Survivor'ın son şampiyonu Nefise Karatay’ın “Nagihan ablayla yarışmayı çok istiyorum" sözlerini değerlendiren ünlü sporcu, “Nefise beni idol olarak görüyor. Şampiyon birinin beni idol olarak görmesi, benimle yarışması benim açımdan da gurur verici bir tablo. İnşallah hakkını vereceğim” diye konuştu.
Survivor’un hayatında çok büyük önem taşıdığını açıklayan Karadere, şöyle konuştu: