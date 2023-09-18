Nagihan Karadere: Rakiplerimin hepsini çiğ çiğ yiyeceğim!

Survivor’daki rakiplerine gözdağı veren ünlü sporcu, "Ya herro ya merro. Korksun herkes benden. Hepsini çiğ çiğ yiyeceğim. Islak hamburgeri nasıl yiyorsam onları da yiyeceğim. Tek korkum kendim. Rakiplerimin hepsi güçlü olacak ama benim de elim armut toplamıyor. Çok güçlü, çok çetin bir sezon olacak. Hiç şüphe yok, reyting rekorları kırılacak. İnsanların hafızasında “Zeyna Nagihan” olarak kalmak istiyorum. Sporculuktaki kariyerimin üzerine çıkıp Nirvana’da bırakacağım. Benim için jübile senesi. Vurdulu, kırdılı bayağı heyecan dolu olacak. Şiddette karşıyız ama bu tatlı bir heyecan. İnsanları koltuklarından zıplatacağız, televizyon kırdıracağız. Bana yakışır bir şekilde Dominik’e gidip güzel bir şekilde dönmek istiyorum” diyerek sert açıklamalarda bulundu.