Nagihan Karadere'den adada erkeklere şap mı veriliyordu sorusuna ilginç yanıt
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'a her katıldığında olay olan Nagihan Karadere, katıldığı programda "adada erkek yarışmacılara şap veriliyordu" iddiaları için dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Kaynak: mynet
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor biteli aylar oldu ancak ne tartışmalar bitti ne de söylentiler...
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Her katıldığı Survivor yarışmasına damgasını vurmayı başaran Nagihan Karadere magazin gündeminden düşmeyen Survivor adası dedikoduları için sessizliğini bir kez daha bozdu.
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Pınar Kerimoğlu'nun konuğu olan Nagihan Karadere Survivor adasındaki erkek yarışmacılara şap verildiğine dair iddiaları da yanıtladı.
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Karadere, "Yarışmada şap vermeleri için yemek vermeleri gerek. Erkeğe erkek gibi bakamıyorsun. Bardağa bakmakla erkeğe bakmak aynı oluyor" dedi.
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