Nagihan Karadere'den 'Survivor All Star' itirafı
Milli atlet Nagihan Karadere, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda 'All Star' formatında yapılacağını açıkladığı, 2016 ve 2018 yıllarında mücadele ettiği fenomen yarışma 'Survivor' hakkında konuştu.
'3. Gastro Afyon 2021 Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı geçtiğimiz akşam İstanbul’da düzenlendi. Kozyatağı Hilton Oteli’nde gerçekleşen davete; Erhan Yazıcıoğlu, Umut Akyürek, Nagihan Karadere ve Gonca Kakar gibi ünlü isimler katıldı.
"BURAK SERGEN’İN YERİNDE OLMAK İSTEMEZDİM"
Oyuncu Burak Sergen'in dört aylık eşi Nihan Ünsal'ın ihanetine uğradığı iddiası hakkında Karadere, “Çok üzücü ve çok rahatsız edici bir durum. Sonuçta evli bir çiftsiniz" şeklinde konuştu.
38 yaşındaki sporcu, "Bu kadar net bir şekilde elle ele tutuşarak gözler önünde bu kadar rahat bir görüntü vermek ayrı bir cesaret. Ben üzülüyorum. Birbirinize karşı bir şeyiniz kalmadıysa güzel bir şekilde boşanın” açıklamasını yaptı.
Nagihan Karadere, "Eşlerin, sevgililerin birbirini aldatması gerçekten çok üzücü bir durum. Beyefendinin yerinde olmak istemezdim. Artık kadını erkeği kalmamış bu durumun. Aldatan kendini aldatıyor" dedi.