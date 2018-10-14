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  3. 14 Ekim 2018 15:56

Nagihan'dan Survivor itirafı: Bekle akşam hamburger geliyor

Survivor'da 3 kez yarışan milli sporcu Nagihan Karadere, samimi açıklamalarda bulundu.

Nagihan'dan Survivor itirafı: Bekle akşam hamburger geliyor

Kanal D’nin sevilen programı ‘Şule ile Vitrindekiler’e Milli sporcu Nagihan Karadere konuk oldu. Üç kez Survivor’a katılan Karadere, yarışma deneyimlerini ve özel hayatını anlattı. İşte Nagihan Karadere’nin açıklamalarından satır başları…

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Nagihan'dan Survivor itirafı: Bekle akşam hamburger geliyor

İlk gittiğimde toplantıda yemek falan hiç konuşmadık, ‘yemek veriyorlardır’ diye düşündüm. Parkurda oyun oynadık çok yorulduk. Akşam oldu adada yetkililere sordum; ‘yemek veriyorlar mı?’ dedim. Ondanlar da bana ‘bekle bekle akşam hamburger gelecek’ dediler.

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Nagihan'dan Survivor itirafı: Bekle akşam hamburger geliyor

Ben de arkadaşlara ‘kokonatla karnınızı şişirmeyin, yemek gelecek’ dedim. Biz bütün gece bekledik, ne gelen var ne giden.

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Nagihan'dan Survivor itirafı: Bekle akşam hamburger geliyor

Ertesi gün sorduk yetkililere, ‘abi dün yemek gelmedi…’ O da ‘Ne diyorsun Nagihan ne yemeği’ dedi. Biz o zaman olayın farkına vardık.

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