Nagihan'dan Survivor itirafı: Bekle akşam hamburger geliyor

İlk gittiğimde toplantıda yemek falan hiç konuşmadık, ‘yemek veriyorlardır’ diye düşündüm. Parkurda oyun oynadık çok yorulduk. Akşam oldu adada yetkililere sordum; ‘yemek veriyorlar mı?’ dedim. Ondanlar da bana ‘bekle bekle akşam hamburger gelecek’ dediler.

