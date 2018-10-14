Nagihan'dan Survivor itirafı: Bekle akşam hamburger geliyor
Survivor'da 3 kez yarışan milli sporcu Nagihan Karadere, samimi açıklamalarda bulundu.
Kanal D’nin sevilen programı ‘Şule ile Vitrindekiler’e Milli sporcu Nagihan Karadere konuk oldu. Üç kez Survivor’a katılan Karadere, yarışma deneyimlerini ve özel hayatını anlattı. İşte Nagihan Karadere’nin açıklamalarından satır başları…
İlk gittiğimde toplantıda yemek falan hiç konuşmadık, ‘yemek veriyorlardır’ diye düşündüm. Parkurda oyun oynadık çok yorulduk. Akşam oldu adada yetkililere sordum; ‘yemek veriyorlar mı?’ dedim. Ondanlar da bana ‘bekle bekle akşam hamburger gelecek’ dediler.
Ben de arkadaşlara ‘kokonatla karnınızı şişirmeyin, yemek gelecek’ dedim. Biz bütün gece bekledik, ne gelen var ne giden.