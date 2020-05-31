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  3. 31 Mayıs 2020 12:44

Naomi Campbell, metroda çırılçıplak poz verdi

50 yaşındaki dünyaca ünlü manken Naomi Campbell, moda çekimi için objektiflerin karşısına geçti. Ünlü manken, metroda çırılçıplak pozlar verdi.

Naomi Campbell, metroda çırılçıplak poz verdi

Dünyadaki koronavirüs salgını hijyenle ilgili tüm kuralları yeni baştan yazarken, hayatın devam etme çabası için ünlü kişiler de işlerine devam ediyor.

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Naomi Campbell, metroda çırılçıplak poz verdi

50 yaşındaki Naomi Campbell, Valentino'nun İlkbahar/Yaz 2020 kampanyası için metroda çıplak poz verdi. Titizlik hastalığıyla bilinen ünlü modelin, pozları nasıl verdiği merak konusu oldu.

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Naomi Campbell, metroda çırılçıplak poz verdi

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Naomi Campbell, metroda çırılçıplak poz verdi

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