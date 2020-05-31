Naomi Campbell, metroda çırılçıplak poz verdi
50 yaşındaki dünyaca ünlü manken Naomi Campbell, moda çekimi için objektiflerin karşısına geçti. Ünlü manken, metroda çırılçıplak pozlar verdi.
Dünyadaki koronavirüs salgını hijyenle ilgili tüm kuralları yeni baştan yazarken, hayatın devam etme çabası için ünlü kişiler de işlerine devam ediyor.
50 yaşındaki Naomi Campbell, Valentino'nun İlkbahar/Yaz 2020 kampanyası için metroda çıplak poz verdi. Titizlik hastalığıyla bilinen ünlü modelin, pozları nasıl verdiği merak konusu oldu.