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  4. Naz Mila cüretkarlığın sınırlarını zorladı! Göğsüne takılan paralarla poz verdi

Naz Mila cüretkarlığın sınırlarını zorladı! Göğsüne takılan paralarla poz verdi

Bir dönemin ünlü gelin adayı Naz Mila, ceketinin içine giydiği iç çamaşırıyla verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

Naz Mila cüretkarlığın sınırlarını zorladı! Göğsüne takılan paralarla poz verdi - Resim: 1

Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Naz Mila, sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Naz Mila cüretkarlığın sınırlarını zorladı! Göğsüne takılan paralarla poz verdi - Resim: 2

Cüretkar giyim tarzıyla bilinen Naz Mila,  sık sık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

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Naz Mila cüretkarlığın sınırlarını zorladı! Göğsüne takılan paralarla poz verdi - Resim: 3

Son olarak gece eğlenmeye giderken giydiği kıyafetiyle dikkat çeken ünlü fenomen, ceketinin içine giydiği iç çamaşırıyla göğsünü gererek poz verdi.

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Naz Mila cüretkarlığın sınırlarını zorladı! Göğsüne takılan paralarla poz verdi - Resim: 4

Göğüslerini de paylaşan Mila, son olarak göğsüne takılan paraları paylaşarak sosyal medyada olay yarattı.

İşte Naz Mila'nın o paylaşımları...

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