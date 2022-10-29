Naz Mila cüretkarlığın sınırlarını zorladı! Göğsüne takılan paralarla poz verdi
Bir dönemin ünlü gelin adayı Naz Mila, ceketinin içine giydiği iç çamaşırıyla verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.
Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Naz Mila, sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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Cüretkar giyim tarzıyla bilinen Naz Mila, sık sık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
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Son olarak gece eğlenmeye giderken giydiği kıyafetiyle dikkat çeken ünlü fenomen, ceketinin içine giydiği iç çamaşırıyla göğsünü gererek poz verdi.
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Göğüslerini de paylaşan Mila, son olarak göğsüne takılan paraları paylaşarak sosyal medyada olay yarattı.
İşte Naz Mila'nın o paylaşımları...
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