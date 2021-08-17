Naz Mila havuzda verdiği poz ile olay oldu
Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, yaptığı cüretkar paylaşımları ve açıklamalarıyla olmaya devam ediyor.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski gelin adayı Naz Mila son olarak Camdaki Kız dizisine yaptığı " Böyle annem olsa evimizde şu an bakire olarak oturup çizgi film izliyor olurdum herhalde." yorumuyla gündem olmuştu.
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NAZ MİLA'YA YORUM YAĞDI
Ünlü fenomen son olarak tatilde çekilen fotoğrafıyla dikkatleri çekti. Kalça ve göğüslerindeki silikonları dikkat çeken Naz Mila'ya yorum yağdı.
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Naz Mila'ya çok sayıda, "Her yeri estetik, hiçbir yeri doğal değil." şeklinde yorumlar yapıldı.
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