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  4. Naz Mila transparan mayosuyla sosyal medyayı salladı

Naz Mila transparan mayosuyla sosyal medyayı salladı

Zuhal Topal'ın bir dönem sunduğu izdivaç programlarına katılan ve o programlarla tanınan Naz Mila, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Zuhal Topal'ın bir dönem sunduğu izdivaç programlarına katılan ve o programlarla tanınan Naz Mila, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Sınırları zorlayan gelin adayı iç çamaşırlı pozlar paylaşırken zaman zaman da yaptırdığı estetik operasyonlar sayfasında yer buluyor.

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Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Mila, bu defa havuz başından paylaştığı beyaz transparan mayosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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