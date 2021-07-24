Naz Mila transparan mayosuyla sosyal medyayı salladı
Zuhal Topal'ın bir dönem sunduğu izdivaç programlarına katılan ve o programlarla tanınan Naz Mila, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Zuhal Topal'ın bir dönem sunduğu izdivaç programlarına katılan ve o programlarla tanınan Naz Mila, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
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Sınırları zorlayan gelin adayı iç çamaşırlı pozlar paylaşırken zaman zaman da yaptırdığı estetik operasyonlar sayfasında yer buluyor.
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Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Mila, bu defa havuz başından paylaştığı beyaz transparan mayosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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