Naz Mila'dan 'Sevişme sahnesinde daha güzel oynardın' yorumuna bomba cevap

Yıllar önce katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Naz Mila, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. İzdivaç programı ile tanınan ve sansasyon yaratan müstehcen paylaşımları ile sürekli gündemde kalan sosyal medya fenomeni Naz Mila bir korku filminde rol aldı.