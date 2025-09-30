''Ne botoks var ne de dolgu'' diyen Hazal Filiz Küçükköse'nin estetiksiz hali ortaya çıktı
Kara Sevda dizisiyle tanınan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse her ne kadar "ne botoks var ne de dolgu" dese de estetiksiz halleri olay oldu.
Rol aldığı Kara Sevda dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse bir süre önce yaptığı "ne botoksum var ne de dolgum" açıklamasıyla dikkat çekmişti.
Küçükköse, bir magazin muhabirinin estetik sorusuna,"Botoks yok, dolgu, yok, hiçbiri yok, bunlara estetik zaten diyemem. Şu an hiçbiri yok yani" yanıtını vermişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncuyu zor duruma düşürecek bir fotoğrafı yayınlandı.
Yüzünde herhangi bir işlem olmadığını söyleyen güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin eski fotoğrafları ortaya çıktı.
