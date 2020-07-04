Necati Ateş: Siz kimsiniz bizi çekiyorsunuz?

Necati Ateş, "Siz kimsiniz de bizi çekiyorsunuz, benden izin aldınız mı? Belki kız arkadaşım rahatsız oluyor, işinize bakın" dedi. Masadan sinirli bir şekilde kalkan Ateş, daha sonra gözden kayboldu. (Fotoğraf Habertürk'ten alınmıştır.)