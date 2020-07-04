Necati Ateş: Siz kimsiniz bizi çekiyorsunuz?
Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş, kız arkadaşı ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Ateş, "Siz kimsiniz de bizi çekiyorsunuz, benden izin aldınız mı?" diyerek tepki gösterdi.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş, önceki gün kız arkadaşı ile Nişantaşı'nda kahve içerken görüntülendi. (Fotoğraf Habertürk'ten alınmıştır.)
Fotoğraflarının çekilmesini fark eden Ateş, küplere bindi. Objektifleri gören kız arkadaşı, masadan kalkmaya çalışırken eski futbolcu, muhabirlerin yanına gelerek tepki gösterdi. (Fotoğraf Habertürk'ten alınmıştır.)
Necati Ateş, "Siz kimsiniz de bizi çekiyorsunuz, benden izin aldınız mı? Belki kız arkadaşım rahatsız oluyor, işinize bakın" dedi. Masadan sinirli bir şekilde kalkan Ateş, daha sonra gözden kayboldu. (Fotoğraf Habertürk'ten alınmıştır.)