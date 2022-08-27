Necati Şaşmaz uzun süre sonra ekrana çıktı! Son hali şaşırttı

Ünlü oyuncu, 2014 yılında geçirdiği bir trafik kazasında çenesini kırmıştı. Şimdilerde 50 yaşında olan Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Tuğçe Erön ile görüntülenmişti.

İşte Necati Şaşmaz'ın son hali...