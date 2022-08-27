Necati Şaşmaz uzun süre sonra ekrana çıktı! Son hali şaşırttı
Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, uzun bir aranın ardından ekranlara çıktı. 50 yaşındaki Şaşmaz'ın son hali hayranlarını şaşırttı.
Türk televizyonlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz, uzun bir aradan sonra kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT'deki müzik programına katıldı.
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Bir döneme damgasını vuran unutulmaz dizi Kurtlar Vadisi'nin başrolü Necati Şaşmaz, yıllar içindeki değişimiyle sevenlerini şaşırttı.
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Ünlü oyuncu, 2014 yılında geçirdiği bir trafik kazasında çenesini kırmıştı. Şimdilerde 50 yaşında olan Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Tuğçe Erön ile görüntülenmişti.
İşte Necati Şaşmaz'ın son hali...
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