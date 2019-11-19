Nejat Uygur’suz altı yıl

Ölümünün altıncı yılında anılan Nejat Uygur 18 Kasım 2013 yılında aramızdan ayrılmıştı. 13 yıl süren Anadolu turneleri sürecinde sırasıyla Ahmet, ikiz kardeş olan Süheyl ile Süha, Kemal, Behzat adlı beş erkek çocuk sahibi olan Nejat Uygur başta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından anıldı.

