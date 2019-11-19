Nejat Uygur’suz altı yıl
Yaptığı turnelerle Anadolu'nun en ücra köşelerine tiyatroyu götüren usta oyuncu Nejat Uygur'u aramızdan ayrılışının altıncı yılı...
Tiyatroya profesyonel anlamda 1949’da “Nejat Uygur Tiyatrosu” ile adım atan usta isim sergilediği oyunlardaki hicivleriyle hem seyirciyi güldürdü hem de gündelik olaylar hakkında göndermelerde bulundu.
Yaptığı turnelerle Türkiye’nin hemen hemen her yerine giden Nejat Uygur bu sayede Türk toplumu için son derece özel bir isim olmayı başardı
Ölümünün altıncı yılında anılan Nejat Uygur 18 Kasım 2013 yılında aramızdan ayrılmıştı. 13 yıl süren Anadolu turneleri sürecinde sırasıyla Ahmet, ikiz kardeş olan Süheyl ile Süha, Kemal, Behzat adlı beş erkek çocuk sahibi olan Nejat Uygur başta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından anıldı.