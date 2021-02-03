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  3. 03 Şubat 2021 11:03

Neslihan Atagül hastalığı sonrası ilk kez görüntülendi

Geçirdiği bağırsak sendromu sonrası zor günler geçiren Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla birlikte önceki akşam Etiler'deydi.

Neslihan Atagül hastalığı sonrası ilk kez görüntülendi

Geçirdiği bağırsak sendromu sonrası zor günler geçiren Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla birlikte önceki akşam Etiler'deydi.

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Neslihan Atagül hastalığı sonrası ilk kez görüntülendi

Son durumu hakkında açıklama yapan Atagül "Daha iyiyim ama iki adım atınca yoruluyorum. Yine de hayata karışmaya başladım" dedi.

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Neslihan Atagül hastalığı sonrası ilk kez görüntülendi

"AYRILMAMI DOKTOR İSTEDİ"
5 kilo verdiğini söyleyen oyuncu, "Diziden ayrılmamı doktorum istedi. Dinlenmem gerekiyordu çünkü. Bünyem kaldıramadı tempoyu" diye konuştu.

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Neslihan Atagül hastalığı sonrası ilk kez görüntülendi

Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül bu fotoğrafı ile hayranlarını endişelendirmişti.

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