Neslihan Atagül hastalığı sonrası ilk kez görüntülendi
Geçirdiği bağırsak sendromu sonrası zor günler geçiren Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla birlikte önceki akşam Etiler'deydi.
Geçirdiği bağırsak sendromu sonrası zor günler geçiren Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla birlikte önceki akşam Etiler'deydi.
Son durumu hakkında açıklama yapan Atagül "Daha iyiyim ama iki adım atınca yoruluyorum. Yine de hayata karışmaya başladım" dedi.
"AYRILMAMI DOKTOR İSTEDİ"
5 kilo verdiğini söyleyen oyuncu, "Diziden ayrılmamı doktorum istedi. Dinlenmem gerekiyordu çünkü. Bünyem kaldıramadı tempoyu" diye konuştu.