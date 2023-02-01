Neslihan Atagül transparan elbisesi ile ortalığı yıktı geçti
Eşi Kadir Doğulu ile kamera karşısına geçen güzel oyuncu Neslihan Atagül transparan elbisesiyle göz doldurdu.
Fatih Harbiye dizisinde başrolü paylaşıp sevgili olan çift şimdi de evli olarak Gecenin Ucunda dizisinde başrolü paylaşıyor.
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Dizi aşkı gerçek olan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti, 2016 yılında dünyaevine girmişti.
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Türkiye'nin en beğenilen çiftlerinden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, InStyle Dergisi'ne poz verdi.
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Çekimde siyah transparan elbise giyen Neslihan Atagül, tansiyon yükseltti.
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