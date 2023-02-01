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  4. Neslihan Atagül transparan elbisesi ile ortalığı yıktı geçti

Neslihan Atagül transparan elbisesi ile ortalığı yıktı geçti

Eşi Kadir Doğulu ile kamera karşısına geçen güzel oyuncu Neslihan Atagül transparan elbisesiyle göz doldurdu.

Neslihan Atagül transparan elbisesi ile ortalığı yıktı geçti - Resim: 1

Fatih Harbiye dizisinde başrolü paylaşıp sevgili olan çift şimdi de evli olarak Gecenin Ucunda dizisinde başrolü paylaşıyor.

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Neslihan Atagül transparan elbisesi ile ortalığı yıktı geçti - Resim: 2

Dizi aşkı gerçek olan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti, 2016 yılında dünyaevine girmişti.

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Neslihan Atagül transparan elbisesi ile ortalığı yıktı geçti - Resim: 3

Türkiye'nin en beğenilen çiftlerinden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, InStyle Dergisi'ne poz verdi.

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Neslihan Atagül transparan elbisesi ile ortalığı yıktı geçti - Resim: 4

Çekimde siyah transparan elbise giyen Neslihan Atagül, tansiyon yükseltti.

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