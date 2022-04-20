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Neslihan Atagül'den duygusal mesaj: Senin olduğun her gün şölen

Son olarak Sefirin Kızı dizisiyle ekranlarda boy gösteren Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Neslihan Atagül'den duygusal mesaj: Senin olduğun her gün şölen - Resim: 1

Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününü Instagram'dan kutladı.

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Neslihan Atagül'den duygusal mesaj: Senin olduğun her gün şölen - Resim: 2

Birlikte çıktıkları tatilden fotoğrafları yayınlayan Atagül, "İyi ki doğdun sevgilim. Doğduğun gün kutlu, olduğun her gün şölen senin! Seni çok seviyorum" mesajını yazdı.

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Neslihan Atagül'den duygusal mesaj: Senin olduğun her gün şölen - Resim: 3

40 yaşına giren Doğulu ise, "Ben de seni çok seviyorum. İlla ağlatacaksınız bugün..." diyerek eşine karşılık verdi.

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Neslihan Atagül'den duygusal mesaj: Senin olduğun her gün şölen - Resim: 4

Geçtiğimiz günlerde Atagül’ün karnını okşayan Doğulu'ya, muhabirler "Bu bize bir mesaj mı? Yoksa Neslihan Hanım hamile mi?" sorusunu yöneltmişti. Doğulu gülerek, "Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz" demişti.

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