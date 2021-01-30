Neslihan Atagül’den sevindiren paylaşım
Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söyleyen Neslihan Atagül sosyal medyadan izleyicisine veda etmişti.
Uzmanların hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söyledikleri Neslihan Atagül'den yeni paylaşım geldi.