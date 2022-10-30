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  4. Neslihan Atagül'ün ''küvet'' pozuna yorum yağdı

Neslihan Atagül'ün ''küvet'' pozuna yorum yağdı

Yıllar sonra eşi Kadir Doğulu ile başrolü paylaştığı 'Gecenin Ucunda' dizisiyle ekranlarda gördüğümüz güzel oyuncu Neslihan Atagül, son paylaşımı ile dikkat çekti.

Neslihan Atagül'ün ''küvet'' pozuna yorum yağdı - Resim: 1

Eşi Kadir Doğulu ile birlikte Gecenin Ucunda dizisinde boy gösteren Neslihan Atagül küvetten pozunu paylaştı.

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Neslihan Atagül'ün ''küvet'' pozuna yorum yağdı - Resim: 2

Güzel oyuncunun o paylaşımını gören mest oldu.

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Neslihan Atagül'ün ''küvet'' pozuna yorum yağdı - Resim: 3

Yaprak Dökümü, Kara Sevda, Sefir'in Kızı gibi dizilerle oyunculuk kariyerinde başarı elde eden Neslihan Atagül, ekranların aranan yüzlerinden biri oldu.

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Neslihan Atagül'ün ''küvet'' pozuna yorum yağdı - Resim: 4

Güzel oyuncu bir yandan yoğun temposuyla hayatına devam ederken, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlülerin başında geliyor.

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