Neslihan Atagül'ün ''küvet'' pozuna yorum yağdı
Yıllar sonra eşi Kadir Doğulu ile başrolü paylaştığı 'Gecenin Ucunda' dizisiyle ekranlarda gördüğümüz güzel oyuncu Neslihan Atagül, son paylaşımı ile dikkat çekti.
Eşi Kadir Doğulu ile birlikte Gecenin Ucunda dizisinde boy gösteren Neslihan Atagül küvetten pozunu paylaştı.
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Güzel oyuncunun o paylaşımını gören mest oldu.
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Yaprak Dökümü, Kara Sevda, Sefir'in Kızı gibi dizilerle oyunculuk kariyerinde başarı elde eden Neslihan Atagül, ekranların aranan yüzlerinden biri oldu.
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Güzel oyuncu bir yandan yoğun temposuyla hayatına devam ederken, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlülerin başında geliyor.
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