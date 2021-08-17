Nesrin Cavadzade basın mensuplarını görünce bakın ne yaptı?
Kendisinden altı yaş küçük meslektaşı Gökhan Alkan'la (33) evlilik hazırlığında olan oyuncu Nesrin Cavadzade, basın mensuplarını görünce apar topar maskesini taktı.
Kendisinden altı yaş küçük meslektaşı Gökhan Alkan'la (33) evlilik hazırlığında olan oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
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Cavadzade'nin, yaklaşık iki yıldır tüm dünyaya kabus gördüren koronavirüs salgınına karşı en büyük koruyuculardan olan maskeyi kullanmadığı görüldü.
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Ünlü oyuncunun, magazin muhabirleri tarafından görüntülendiğini fark edince, elinde salladığı maskesini hızla yüzüne takması dikkat çekti.
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Cavadzade, geçtiğimiz günlerde de kendisini makyajsız halde görüntülenen gazetecilere çıkışmış, "O fotoğrafları sileceksiniz, istemiyorum!" demişti.
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