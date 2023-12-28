Nesrin Cavadzade ceketin önünü açıp poz verdi!
Her paylaşımı olay olan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, katıldığı bir davette giydiği kıyafetle beğeni topladı.
Hilal Altınbilek, Onur Tuna ve Sumru Yavrucuk ile başrollerini paylaştığı Şahane Hayatım dizisinde 'Melisa' karakterine hayat veren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, yine tarzıyla dikkat çekmeyi başardı.
Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Cavadzade, bu defa kırmızı takımıyla poz verdi. Ceketinin önünü açan güzel oyuncunun dantel desenli sütyeni dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz aylarda bir dergiye röportaj veren güzel oyuncu, formunu glüteni hayatından çıkartarak koruduğunu açıkladı. Yıllardır ekmek yemediğini söyleyen oyuncu şu ifadelere yer vermişti, "Un tüketmiyorum. Ekmek hayatımda yok.
Makarnayı en son ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Hatta yememeye o kadar alışmışım ki ufak da olsa unlu bir şey yediğim zaman hemen rahatsız oluyorum."