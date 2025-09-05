Nesrin Cavadzade cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okudu
Adı Türkiye'nin en güzel oyuncuları listesinde yer alan 43 yaşındaki Nesrin Cavadzade, yaz boyunca yayınladığı iddialı yaz tatili pozlarına yenilerini ekledi...
Türkiye'nin en güzel oyuncularından biri olan ve son olarak Show TV ekranlarının başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün yer aldığı sevilen dizisi Sandık Kokusu’nda rol alan Nesrin Cavadzade cesur pozlarıyla genç mankenleri kıskandırmaya devam ediyor.
Rol aldığı yapımlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen 43 yaşındaki güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekerken genç manken ve modellere de meydan okudu.
Kusursuzluğa yakın fiziğiyle genç mankenlere adeta taş çıkartan Nesrin Cavadzade'nin paylaşımlarına beğeni yağdı.
Fiziğiyle göz kamaştıran ünlü güzel, sosyal medyada gündem oldu.
