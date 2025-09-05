Nesrin Cavadzade cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okudu

Türkiye'nin en güzel oyuncularından biri olan ve son olarak Show TV ekranlarının başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün yer aldığı sevilen dizisi Sandık Kokusu’nda rol alan Nesrin Cavadzade cesur pozlarıyla genç mankenleri kıskandırmaya devam ediyor.