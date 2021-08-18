Nesrin Cavadzade dekolteli sahil pozlarıyla olay oldu
En son Yasak Elma dizisiyle ekrana gelen Nesrin Cavadzade, dekolteli sahil pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Nesrin Cavadzade, Instagram sayfasında yayınladığı pozlarla dikkat çekti.
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Cavadzade, kumsalda verdiği pozları Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.
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Cavadzade'nin krem rengi dekolteli elbisesinin içine sütyen giymemesi ise bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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