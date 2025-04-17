Nesrin Cavadzade hızlı başlayıp, hızlı biten aşkı unutma tatilinde
Bir süre önce final yapan ekranların sevilen dizisi Sandık Kokusu'nda yakınlaşarak yeni bir aşka yelken açan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in mutluluğu kısa sürmüştü. Hızlı başlayan ve aynı hızda sona eren aşkın ardından Nesrin Cavadzade ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı..
Show TV ekranlarının başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün yer aldığı sevilen dizisi Sandık Kokusu’nda iki sevgiliyi oynayan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in aşkı gerçek olmuştu.
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Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den üzen haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikilinin mutluluğu kısa sürdü.
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Pamir Pekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Nesrin Cavadzade'yle birlikte olduklarını ilan etmişti.
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Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin, aşklarını duyurduktan sonra tatil için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmişti.
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