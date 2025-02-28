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Nesrin Cavadzade sete koltuk değnekleriyle dönebildi...

Show TV'de yayınlanan ve adım adım finale yürüyen Sandık Kokusu dizisinin Ayça'sı güzel oyuncu Nesrin Cavadzade spor tutkusu yüzünden 2 haftadır ayrı kaldığı sete ancak koltuk değnekleriyle dönebildi.

Nesrin Cavadzade sete koltuk değnekleriyle dönebildi... - Resim: 1

Rol aldığı yapımlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken 42 yaşındaki güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'ye nazar değdi.

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Nesrin Cavadzade sete koltuk değnekleriyle dönebildi... - Resim: 2

Yaz ayları boyunca yaptığı tatil paylaşımlarıyla genç mankenlere adeta taş çıkartan Nesrin Cavadzade bu sefer aşırı spor sevdasının kurbanı oldu.

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Nesrin Cavadzade sete koltuk değnekleriyle dönebildi... - Resim: 3

Show TV ekranlarında yayınlanan ve önümüzdeki ay final yapacağı açıklanan Sandık Kokusu dizisinin Ayça'sı Nesrin Cavadzade aşırı spor yapma sonucu hastanelik olmuştu.

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Nesrin Cavadzade sete koltuk değnekleriyle dönebildi... - Resim: 4

 Kalça kemiklerinde ödem oluşan Cavadzade, iki haftanın ardından sete koltuk değneklerini kullanarak dönebildi.

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