  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşk tatilinde...

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşk tatilinde...

Önceki hafta final yapan ekranların sevilen dizisi Sandık Kokusu'nda yakınlaşarak yeni bir aşka yelken açan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin Ramazan Bayramı için aşk tatiline çıktı. Ünlü çiftten aşk dolu yeni fotoğraflar da geldi.

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşk tatilinde... - Resim: 1

Show TV ekranlarının başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün yer aldığı sevilen dizisi Sandık Kokusu’nda iki sevgiliyi oynayan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in aşkı gerçek olmuştu.

1 / 16
Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşk tatilinde... - Resim: 2

Birbirine aykırı iki karakter olan Ayça'ya hayat veren Nesrin Cavadzade ile Hakan karakterini canlandıran Pamir Pekin'in aşk yaşadıkları iddiaları gerçek çıktı.

2 / 16
Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşk tatilinde... - Resim: 3

Pamir Pekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Nesrin Cavadzade'yle birlikte olduklarını ilan etmişti.

3 / 16
Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşk tatilinde... - Resim: 4

İkilinin dizideki aşkı gerçek hayatta da devam ediyor.

4 / 16