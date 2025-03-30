Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşk tatilinde...
Önceki hafta final yapan ekranların sevilen dizisi Sandık Kokusu'nda yakınlaşarak yeni bir aşka yelken açan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin Ramazan Bayramı için aşk tatiline çıktı. Ünlü çiftten aşk dolu yeni fotoğraflar da geldi.
Show TV ekranlarının başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün yer aldığı sevilen dizisi Sandık Kokusu’nda iki sevgiliyi oynayan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in aşkı gerçek olmuştu.
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Birbirine aykırı iki karakter olan Ayça'ya hayat veren Nesrin Cavadzade ile Hakan karakterini canlandıran Pamir Pekin'in aşk yaşadıkları iddiaları gerçek çıktı.
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Pamir Pekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Nesrin Cavadzade'yle birlikte olduklarını ilan etmişti.
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İkilinin dizideki aşkı gerçek hayatta da devam ediyor.
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