Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkından yeni kareler geldi
Sandık Kokusu dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in gerçek hayata uzanan aşkında ikili dizinin final yapmasıyla soluğu Yunanistan tatilinde aldı. Ünlü çiftten aşk dolu yeni fotoğraflar da geldi.
Show TV ekranlarının başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün yer aldığı sevilen dizisi Sandık Kokusu’nda iki sevgiliyi oynayan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in aşkı gerçek oldu.
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Birbirine aykırı iki karakter olan Ayça'ya hayat veren Nesrin Cavadzade ile Hakan karakterini canlandıran Pamir Pekin'in aşk yaşadıkları iddiaları gerçek çıktı.
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Pamir Pekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Nesrin Cavadzade'yle birlikte olduklarını duyurdu.
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İkilinin dizideki aşkı gerçek hayatta da devam ediyor.
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