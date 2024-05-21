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Nesrin Cavadzade'den tatil pozları

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Nesrin Cavadzade'den tatil pozları - Resim: 1

Rol aldığı yapımlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 

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Nesrin Cavadzade'den tatil pozları - Resim: 2

Yüzyıllık Mühür, Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

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Nesrin Cavadzade'den tatil pozları - Resim: 3

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

41 yaşındaki güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Fiziğiyle göz kamaştıran ünlü güzel, sosyal medyada gündem oldu. 

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Nesrin Cavadzade'den tatil pozları - Resim: 4

Tatile çıkan Cavadzade'nin şezlonga uzandığı pozları büyük beğeni topladı.

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