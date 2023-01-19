Nesrin Cavadzade'nin cesur transparanı ''eyvah'' dedirtti
Açık ara Türkiye'nin en güzel ünlülerinden biri olan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medyada paylaştığı derin dekolteli transparan kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.
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Transparan kıyafet giyen Cavadzade'nin ışık gelince göğsü olduğu gibi göründü
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40 yaşındaki güzel oyuncu kusursuz fiziğiyle giydiği kıyafetleri de bir o kadar kusursuz taşıdı.
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Güzel oyuncunun fotoğaflarına binlerce beğeni geldi.
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