Netflix bu ''en çok izlenenler'' istatistiklerini ilk kez açıkladı
Dijital yayın platformu Netflix aralarında Türk yapımı dizi ve filmlerin de yer aldığı en çok izlenen film ve dizileri açıkladı.
Bünyesindeki yapımların ne kadar izlendiğine dair verileri paylaşmamakla eleştirilen Netflix, yıllardır süren eleştirilerin ardından ilk defa platformundaki dizi ve filmlerin ne kadar izlendiğini açıkladı. Bu hafta açıklanan ilk listede platformda yer alan 18 bin yapıma yer verildi. Bu yapımlar toplamda neredeyse 100 milyar saat izlendi.
Jennifer Lopez’in başrolünde oynadığı The Mother, yılın ilk yarısında platformun en çok izlenen filmi oldu.
The Night Agent (Gece Ajanı) adlı yapım yılın ilk altı ayında 812 milyon saat izleme ile en çok seyredilen dizi oldu. En çok izlenen yapımlar listesinde birinci sırada yer alan The Night Agent dizisinin ardından Ginny & Georgia dizisinin ikinci sezonu en çok izlenen yapımlarda ikinci sırada yer aldı.
Ardından da The Glory’nin birinci sezonu, Wednesday dizisinin de birinci sezonu en çok izlenen yapımlar oldu.