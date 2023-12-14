Netflix bu ''en çok izlenenler'' istatistiklerini ilk kez açıkladı

Bünyesindeki yapımların ne kadar izlendiğine dair verileri paylaşmamakla eleştirilen Netflix, yıllardır süren eleştirilerin ardından ilk defa platformundaki dizi ve filmlerin ne kadar izlendiğini açıkladı. Bu hafta açıklanan ilk listede platformda yer alan 18 bin yapıma yer verildi. Bu yapımlar toplamda neredeyse 100 milyar saat izlendi.



