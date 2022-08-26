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Netflix Türkiye eylül programını açıkladı

Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye'deki eylül ayı takvimini açıkladı. İşte yayına girecek dizi ve filmler...

Netflix Türkiye eylül programını açıkladı - Resim: 1

Tavşan Samuray: Usagi Günlükleri (2. Sezon) - 1 Eylül

Düşman Yokai'lardan kurtulan Usagi ve ekibi, kısa süren barış döneminin tadını çıkarır ama çok geçmeden yine kötü uzaylıların istilasına hazırlanmaları gerekecektir.

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Netflix Türkiye eylül programını açıkladı - Resim: 2

Nitram - 1 Eylül 

Avustralya'nın banliyölerinde yaşayan, hayal kırıklığına uğramış genç bir adamın içine düştüğü yalnızlık, onu şiddete yöneltir. 1996 Port Arthur trajedisinden uyarlandı.

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Netflix Türkiye eylül programını açıkladı - Resim: 3

Âşıklar Bayramı - 2 Eylül

Tanınmış bir halk ozanı olan Heves Ali ve avukat oğlu Yusuf’un pişmanlık, öfke, merak ve yirmi beş yıllık hasretle dolu hikâyesi… Kemal Varol’un aynı adlı romanından uyarlandı.

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Netflix Türkiye eylül programını açıkladı - Resim: 4

Evim Satışta - 2 Eylül

ABD'nin dört bir yanındaki ev sahipleri, hayatlarını değiştirecek anlaşmalar yapma umuduyla satılık evlerini dört deneyimli gayrimenkul yatırımcısına sunar.

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