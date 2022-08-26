Netflix Türkiye eylül programını açıkladı
Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye'deki eylül ayı takvimini açıkladı. İşte yayına girecek dizi ve filmler...
Tavşan Samuray: Usagi Günlükleri (2. Sezon) - 1 Eylül
Düşman Yokai'lardan kurtulan Usagi ve ekibi, kısa süren barış döneminin tadını çıkarır ama çok geçmeden yine kötü uzaylıların istilasına hazırlanmaları gerekecektir.
Nitram - 1 Eylül
Avustralya'nın banliyölerinde yaşayan, hayal kırıklığına uğramış genç bir adamın içine düştüğü yalnızlık, onu şiddete yöneltir. 1996 Port Arthur trajedisinden uyarlandı.
Âşıklar Bayramı - 2 Eylül
Tanınmış bir halk ozanı olan Heves Ali ve avukat oğlu Yusuf’un pişmanlık, öfke, merak ve yirmi beş yıllık hasretle dolu hikâyesi… Kemal Varol’un aynı adlı romanından uyarlandı.
Evim Satışta - 2 Eylül
ABD'nin dört bir yanındaki ev sahipleri, hayatlarını değiştirecek anlaşmalar yapma umuduyla satılık evlerini dört deneyimli gayrimenkul yatırımcısına sunar.