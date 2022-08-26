Netflix Türkiye eylül programını açıkladı

Âşıklar Bayramı - 2 Eylül

Tanınmış bir halk ozanı olan Heves Ali ve avukat oğlu Yusuf’un pişmanlık, öfke, merak ve yirmi beş yıllık hasretle dolu hikâyesi… Kemal Varol’un aynı adlı romanından uyarlandı.



