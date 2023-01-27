  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Netflix Türkiye şubat programı belli oldu

Netflix Türkiye şubat programı belli oldu

Dijital içerik platformu Netflix'in Şubat ayı Türkiye takvimi resmen açıklandı. Netflix Türkiye Şubat ayına 23 yeni yapımla giriyor...

Netflix Türkiye şubat programı belli oldu - Resim: 1

Rick and Morty: 6. Sezon  - 1 Şubat

Rick ve torunu Morty'nin alternatif dünyalara yaptığı yolculukları konu alan Rick and Morty, yeni bölümleriyle geri dönüyor.

1 / 23
Netflix Türkiye şubat programı belli oldu - Resim: 2

Gunther'ın Serveti - 1 Şubat

Öykü, kendine ait bir vakfı olan köpek Gunther ve onun tarikat benzeri bir toplulukla birlikte lüks bir yaşam süren eksantrik bakıcısını merkezine alıyor.

2 / 23
Netflix Türkiye şubat programı belli oldu - Resim: 3

Detective Conan: The Culprit Hanzawa  - 1 Şubat

Detective Conan'ı tiye alan bu dizide karaltı olarak resmedilen gizemli bir şüpheli, bir cinayet işlemek amacıyla suç batağındaki Beika şehrine taşınır.

3 / 23
Netflix Türkiye şubat programı belli oldu - Resim: 4

Denizlerin Kızı - 3 Şubat

Avustralyalı bir genç kız, tek başına yelkenle dünyayı dolaşan en genç kişi olma hayalinin peşinden giderken korkularıyla yüzleşir

4 / 23