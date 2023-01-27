Netflix Türkiye şubat programı belli oldu
Dijital içerik platformu Netflix'in Şubat ayı Türkiye takvimi resmen açıklandı. Netflix Türkiye Şubat ayına 23 yeni yapımla giriyor...
Rick and Morty: 6. Sezon - 1 Şubat
Rick ve torunu Morty'nin alternatif dünyalara yaptığı yolculukları konu alan Rick and Morty, yeni bölümleriyle geri dönüyor.
1 / 23
Gunther'ın Serveti - 1 Şubat
Öykü, kendine ait bir vakfı olan köpek Gunther ve onun tarikat benzeri bir toplulukla birlikte lüks bir yaşam süren eksantrik bakıcısını merkezine alıyor.
2 / 23
Detective Conan: The Culprit Hanzawa - 1 Şubat
Detective Conan'ı tiye alan bu dizide karaltı olarak resmedilen gizemli bir şüpheli, bir cinayet işlemek amacıyla suç batağındaki Beika şehrine taşınır.
3 / 23
Denizlerin Kızı - 3 Şubat
Avustralyalı bir genç kız, tek başına yelkenle dünyayı dolaşan en genç kişi olma hayalinin peşinden giderken korkularıyla yüzleşir
4 / 23