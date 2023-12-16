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  4. Netflix Türkiye'de bu haftanın en çok izlenenleri belli oldu

Netflix Türkiye'de bu haftanın en çok izlenenleri belli oldu

Netflix Türkiye'de 4-10 Aralık haftasında en çok izlenen diziler belli oldu.

Netflix Türkiye'de bu haftanın en çok izlenenleri belli oldu - Resim: 1

10. Yaratılan

Osmanlı’nın son dönemlerinde geçen bu destansı hikâyede, dahilik ve delilik arasındaki bir hekimle tanışan hırslı bir tıp talebesi, yasaklı ve çok riskli bir deneye kalkışır.

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Netflix Türkiye'de bu haftanın en çok izlenenleri belli oldu - Resim: 2

9. Sweet Home

İnsanlar acımasız canavarlara dönüşerek dünyayı dehşete sürüklerken yaşam mücadelesi veren bir avuç insan, hayatta kalmak ve insanlıklarına tutunmak için savaşır.

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Netflix Türkiye'de bu haftanın en çok izlenenleri belli oldu - Resim: 3

8. Korkunç Cerrah: Bıçak Altında Aşk

Dr. Paolo Macchiarini yaptığı kök hücre destekli nefes borusu nakilleriyle tüm dünyada adını duyurdu. Ama bir sorun vardı: Hastaları ölüp duruyordu.

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Netflix Türkiye'de bu haftanın en çok izlenenleri belli oldu - Resim: 4

7. My Demon

Acımasız bir iblis, taş kalpli zengin bir kadınla yaptığı anlaşmanın ardından güçlerini kaybeder. Ancak yitirdiği becerilerinin ve kalbinin anahtarı bu kadında olabilir.

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