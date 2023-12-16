Netflix Türkiye'de bu haftanın en çok izlenenleri belli oldu
Netflix Türkiye'de 4-10 Aralık haftasında en çok izlenen diziler belli oldu.
10. Yaratılan
Osmanlı’nın son dönemlerinde geçen bu destansı hikâyede, dahilik ve delilik arasındaki bir hekimle tanışan hırslı bir tıp talebesi, yasaklı ve çok riskli bir deneye kalkışır.
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9. Sweet Home
İnsanlar acımasız canavarlara dönüşerek dünyayı dehşete sürüklerken yaşam mücadelesi veren bir avuç insan, hayatta kalmak ve insanlıklarına tutunmak için savaşır.
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8. Korkunç Cerrah: Bıçak Altında Aşk
Dr. Paolo Macchiarini yaptığı kök hücre destekli nefes borusu nakilleriyle tüm dünyada adını duyurdu. Ama bir sorun vardı: Hastaları ölüp duruyordu.
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7. My Demon
Acımasız bir iblis, taş kalpli zengin bir kadınla yaptığı anlaşmanın ardından güçlerini kaybeder. Ancak yitirdiği becerilerinin ve kalbinin anahtarı bu kadında olabilir.
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