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  4. Netflix Türkiye'de Ocak 2023 dizi ve filmleri belli oldu

Netflix Türkiye'de Ocak 2023 dizi ve filmleri belli oldu

Dijital içerik platformu Netflix'in ocak takvimi açıklandı. Programda "Şahmaran", "Solgun Mavi Gözler", "That's 90's Show" ve "Pokémon Benzersiz Yolculuklar" gibi yapımlar yer alıyor. İşte tam liste...

Netflix Türkiye'de Ocak 2023 dizi ve filmleri belli oldu - Resim: 1

Kaleidoscope

1 Ocak 2023

Bir hırsız, ekibiyle beraber 7 milyar dolarlık destansı ve ayrıntılı bir soyguna girişir ancak ihanet, açgözlülük ve diğer tehditler planlarını bozar.

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Netflix Türkiye'de Ocak 2023 dizi ve filmleri belli oldu - Resim: 2

Şark Vaatleri

1 Ocak 2023

Bir Rus gangster, ölmüş bir kadının günlüğünü okuyan bir ebenin, tüm ailesini tehlikeye atacak kanıtlar bulduğunu öğrenir.

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Netflix Türkiye'de Ocak 2023 dizi ve filmleri belli oldu - Resim: 3

The Lying Life of Adults 

4 Ocak 2023

1990'lı yıllarda Napoli'de geçen bu dizide, korunaklı bir hayat yaşayan bir genç, teyzesiyle arkadaşlık kurup kendisini ve geldiği şehri daha iyi anlamaya çalışır.

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Netflix Türkiye'de Ocak 2023 dizi ve filmleri belli oldu - Resim: 4

Ginny & Georgia (2. Sezon)

5 Ocak 2023

Wellsbury'deki yaşamla baş etmeye çalışan Georgia ve Ginny'yi yeni ilişkiler ve zorluklar bekler. Ta ki geçmişlerinden gelen sırlar her şeyi tehlikeye atana dek...

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