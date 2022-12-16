Netflix Türkiye'de Ocak 2023 dizi ve filmleri belli oldu
Dijital içerik platformu Netflix'in ocak takvimi açıklandı. Programda "Şahmaran", "Solgun Mavi Gözler", "That's 90's Show" ve "Pokémon Benzersiz Yolculuklar" gibi yapımlar yer alıyor. İşte tam liste...
Kaleidoscope
1 Ocak 2023
Bir hırsız, ekibiyle beraber 7 milyar dolarlık destansı ve ayrıntılı bir soyguna girişir ancak ihanet, açgözlülük ve diğer tehditler planlarını bozar.
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Şark Vaatleri
1 Ocak 2023
Bir Rus gangster, ölmüş bir kadının günlüğünü okuyan bir ebenin, tüm ailesini tehlikeye atacak kanıtlar bulduğunu öğrenir.
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The Lying Life of Adults
4 Ocak 2023
1990'lı yıllarda Napoli'de geçen bu dizide, korunaklı bir hayat yaşayan bir genç, teyzesiyle arkadaşlık kurup kendisini ve geldiği şehri daha iyi anlamaya çalışır.
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Ginny & Georgia (2. Sezon)
5 Ocak 2023
Wellsbury'deki yaşamla baş etmeye çalışan Georgia ve Ginny'yi yeni ilişkiler ve zorluklar bekler. Ta ki geçmişlerinden gelen sırlar her şeyi tehlikeye atana dek...
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