Netflix Türkiye'nin ''enleri'' açıklandı! İşte zirvedeki dizi ve filmler
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 10 - 16 Temmuz 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...
İşte Netflix'te geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen 10 dizi:
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1. Ölümcül Kaçamak
Evli bir profesör, kendinden genç bir erkekle bir ilişkiye girer ancak en yakınındakilerin ihanetine uğrayacağı bir dizi trajik olayla karşılaşır.
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2. The Witcher (3. Sezon)
Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur.
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3. Gossip Girl (1. Sezon)
Manhattan’da zengin ve ayrıcalıklı bir grup kolejli, her şeyden paçayı sıyırmaktadır. Ancak, kimliği belirsiz bir blog yazarı, onların her adımlarını takip eder.
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