Netflix Türkiye'nin ''enleri'' açıklandı! İşte zirvedeki dizi ve filmler

2. The Witcher (3. Sezon)

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur.