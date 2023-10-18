Netflix Türkiye'nin geçen hafta en çok izlenen filmleri belli oldu
Netflix Türkiye, geçen haftanın en çok izlenen 10 filmini açıkladı. İşte o liste...
10. İkizler Projesi
İkizler Projesi, eski bir kiralık katilin peşine düşen klonundan kurtulmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek isteyen Henry, bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur. Kiralık katilin peşine, kendisini öldürmek için gizli bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry’den 25 yıl önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini önceden tahmin edebilen bu klonundan kurtulmak için zorlu bir savaş vermek zorunda kalır. Filmin yönetmenliğini, daha önce "Pi'nin Yaşamı" ve "Kaplan ve Ejderha"yı yöneten Ang Lee üstleniyor.
9. Unutulmuş Sevgi
Saygın bir cerrah olan Profesör Rafal Wilczur, eşi tarafından terk edilmiştir. Ayrıca bir saldırının kurbanı olan Rafal, aldığı yaralar sonucunda hafızasını kaybeder. Küçük bir köye yerleşen Rafal, burada şifacı olarak yeniden nam salar.
8. Hava Muhalefeti
Hava Muhalefeti, bir hafta sonu kaçamağı yapmak için bindikleri uçakta kendilerini beklenmedik olayların içinde bulan Cemil ve Gözde'nin hikayesini konu ediyor. Milletvekili adayı olan Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile güzel bir hafta sonu kaçamağı planlar. Ancak küçük bir kaçamak olarak düşündükleri tatilleri, Bodrum uçağındaki yerlerini almalarıyla eğlenceli bir yolculuğa dönüşür. Hem Cemil ve Gözde, hem de uçaktaki diğer yolcular, kendilerini bekleyen sürprizden habersiz kahkaha dolu bir yolculuğa başlar.
7. Konferans
Belediye çalışanlarına yönelik bir ekip oluşturma konferansı, yolsuzluk suçlamalarının ortalıkta dolaşmaya ve çalışma ortamını rahatsız etmeye başlamasıyla bir kabusa dönüşür. Bu kaos ortamında gizemli bir kişi, katılımcıları takip edip, onları teker teker öldürmeye başlar.