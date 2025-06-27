Netflix'in rekortmen efsanesi Squid Game 3'üncü ve son bölümüyle yayında

Ancak Squid Game kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Bu yüzden Gi-hun, hayatta kalan diğer oyuncularla birlikte herkesin azmini sınayan daha ölümcül oyunlara itilirken büyük bir çaresizlikle bazı önemli seçimler yapmak zorunda kalıyor. Her turda, oyuncuların seçimleri giderek daha ciddi sonuçlara yol açıyor.