Netflix'in rekortmen efsanesi Squid Game 3'üncü ve son bölümüyle yayında
Netflix'in izlenme rekorlarını peş peşe kıran Güney Kore yapımı fenomen dizisi Squid Game'in final sezonu olan 3'üncü ve final sezonu yayınlandı.
Netflix'in küresel bir fenomene dönen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'in üçüncü ve final sezonu yayına girdi.
Dizinin, 6 bölümden oluşan final sezonu bugün saat 10.00'da yayınlandı.
Netflix'in üçüncü sezonla ilgili tanıtımı şöyle:
“Başarısız bir isyan, bir arkadaşın ölümü ve gizli bir ihanet… Netflix’in en popüler dizisinin ikinci sezonu, vahşet ve heyecan dolu son sahnesiyle izleyicileri müthiş bir merakta bırakmıştı. Üçüncü ve son sezonda Gi-hun, namıdiğer Oyuncu 456, tam anlamıyla dibe vurmuş hâlde karşımıza çıkıyor.
Ancak Squid Game kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Bu yüzden Gi-hun, hayatta kalan diğer oyuncularla birlikte herkesin azmini sınayan daha ölümcül oyunlara itilirken büyük bir çaresizlikle bazı önemli seçimler yapmak zorunda kalıyor. Her turda, oyuncuların seçimleri giderek daha ciddi sonuçlara yol açıyor.