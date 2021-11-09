Netflix'in yeni dizisi ''Kulüp''e damga vuran sahneler
Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Asude Kalebek’in başrolleri paylaştığı “Kulüp” dizisi seyirciyle buluştu. İlk sezona damgasını vuran, Fıstık İsmet ve Raşel karakterleri arasındaki aşk oldu.
Netflix'in yeni dizisi “Kulüp” gündeme bomba gibi düştü. Hikayesi 1955 yılında İstanbul’da geçen “Kulüp” dizisi seyirciyle buluştu.
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Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan’ın oturduğu, oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci ve Metin Akdülger’in yer aldığı dizinin ilk 6 bölümü dijital platformda yayınlanmaya başladı.
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Hapishaneden çıkan Matilda’nın (Gökçe Bahadır) yeni bir hayat kurma çabasını konu alan “Kulüp”ün ilk sezonuna damga vuran, Pera’nın belalı yakışıklısı Fıstık İsmet (Barış Arduç) ve Matilda’nın kızı Raşel (Asude Kalebek) arasındaki aşk oldu.
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Arduç ve Kalebek’in sahneleri sosyal medyada da çok konuşuldu.
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