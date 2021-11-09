Netflix'in yeni dizisi ''Kulüp''e damga vuran sahneler

Hapishaneden çıkan Matilda’nın (Gökçe Bahadır) yeni bir hayat kurma çabasını konu alan “Kulüp”ün ilk sezonuna damga vuran, Pera’nın belalı yakışıklısı Fıstık İsmet (Barış Arduç) ve Matilda’nın kızı Raşel (Asude Kalebek) arasındaki aşk oldu.