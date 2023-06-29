Netflix'te en çok izlenen dizi ve ve filmler belli oldu
Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı.
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 19-25 Haziran 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...
1 / 21
GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER
1. Black Mirror (6. Sezon)
2 / 21
2. Derin Komplo
3 / 21
3. Bloodhounds (1. Sezon)
4 / 21