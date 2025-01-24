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  4. Netflix'te haftanın reytingleri açıklandı

Netflix'te haftanın reytingleri açıklandı

Netflix Türkiye film kategorisinde 13 Ocak-19 Ocak tarihleri arasında en çok izlenen filmler belli oldu.

Netflix'te haftanın reytingleri açıklandı - Resim: 1

10- EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI

Birbirleriyle didişip duran iki ev köpeği kendilerini sokakta bulmalarının ardından, insanlardan intikam almaya hazırlanan terk edilmiş hayvanlar çetesine karşı iş birliği yapar.

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Netflix'te haftanın reytingleri açıklandı - Resim: 2

9- KABİN BAGAJI

Bir havaalanı güvenlik görevlisi, onu Noel arifesindeki uçuşa tehlikeli bir bavulu sokmaya zorlayan esrarengiz yolcuyu, zekâsı ile alt etmek için zamanla yarışır.

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Netflix'te haftanın reytingleri açıklandı - Resim: 3

8- ANNE

Bir kadın, bir grup genç için içki almayı kabul eder ve onlara evinin bodrumunda eğlenebileceklerini söyler. Ancak bu konukseverlik çok geçmeden saplantıya ve dehşete dönüşür.

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Netflix'te haftanın reytingleri açıklandı - Resim: 4

7- MUMYALAR

Bir arkeoloğun çaldığı Mısır yüzüğünü geri almak için günümüz Londrası'na kadim çağlardan üç mumyanın gelmesi heyecan dolu maceraların başlangıcı olur.

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