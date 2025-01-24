Netflix'te haftanın reytingleri açıklandı
Netflix Türkiye film kategorisinde 13 Ocak-19 Ocak tarihleri arasında en çok izlenen filmler belli oldu.
10- EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI
Birbirleriyle didişip duran iki ev köpeği kendilerini sokakta bulmalarının ardından, insanlardan intikam almaya hazırlanan terk edilmiş hayvanlar çetesine karşı iş birliği yapar.
1 / 10
9- KABİN BAGAJI
Bir havaalanı güvenlik görevlisi, onu Noel arifesindeki uçuşa tehlikeli bir bavulu sokmaya zorlayan esrarengiz yolcuyu, zekâsı ile alt etmek için zamanla yarışır.
2 / 10
8- ANNE
Bir kadın, bir grup genç için içki almayı kabul eder ve onlara evinin bodrumunda eğlenebileceklerini söyler. Ancak bu konukseverlik çok geçmeden saplantıya ve dehşete dönüşür.
3 / 10
7- MUMYALAR
Bir arkeoloğun çaldığı Mısır yüzüğünü geri almak için günümüz Londrası'na kadim çağlardan üç mumyanın gelmesi heyecan dolu maceraların başlangıcı olur.
4 / 10