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  4. Netflix'te Sıcak Kafa depremi! Sosyal medya ayağa kalktı: ''Bu kadar da abuklanmaz!''

Netflix'te Sıcak Kafa depremi! Sosyal medya ayağa kalktı: ''Bu kadar da abuklanmaz!''

Netflix'in dikkat çeken konusu ile Türkiye'de en çok izlenenler listesine adını yazdıran Sıcak Kafa'nın devamının iptali dizinin hayranlarını ayaklandırdı. "Bu kadar da abuklanmaz" diyen izleyiciler iptale tepki gösterdi.

Netflix'te Sıcak Kafa depremi! Sosyal medya ayağa kalktı: ''Bu kadar da abuklanmaz!'' - Resim: 1

Netflix, Afşin Kum’un aynı isimli romanından uyarlanan distopik dizi 'Sıcak Kafa’yı ilk sezonun ardından iptal etti.

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Netflix'te Sıcak Kafa depremi! Sosyal medya ayağa kalktı: ''Bu kadar da abuklanmaz!'' - Resim: 2

Yapımda 'Anton' karakterini canlandıran oyuncu Şevket Çoruh, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla dizinin iptal edildiğini duyurdu. 

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Netflix'te Sıcak Kafa depremi! Sosyal medya ayağa kalktı: ''Bu kadar da abuklanmaz!'' - Resim: 3

Çoruh paylaşımında, “Çok abuk bir ayrılık oldu. Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım. Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton" ifadelerini kullandı. 

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Netflix'te Sıcak Kafa depremi! Sosyal medya ayağa kalktı: ''Bu kadar da abuklanmaz!'' - Resim: 4

'Sıcak Kafa', iletişim yoluyla zihinden zihne iletişim yoluyla bulaşan bir delilik salgınını konu ediyordu. 

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