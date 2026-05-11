Netflix'ten La Casa de Papel hayranlarına müjde
Fenomen dizi La Casa de Papel hayranlarını heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Netflix, yeni La Casa de Papel hikâyelerinin yolda olduğunu duyurdu.
Dünya genelinde bir fenomene dönüşen İspanyol yapımı La Casa de Papel, 2021 yılındaki finalinin ardından yeniden gündemde. Netflix, hafta sonu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı gizemli bir fragmanla, yeni hikayelerin yolda olduğunu duyurdu.
Netflix tarafından paylaşılan tanıtım metninde, hikâyenin "her şeyi değiştirdiği" vurgulanırken, evrenin merkezinin artık yeni bir noktaya taşınacağı belirtildi. Fragmanda yer alan "Bir sonraki planın parçası olmak için takipte kalın" ifadesi, izleyiciler arasında "Yeni bir soygun mu planlanıyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Platformun paylaştığı tanıtım metninde şu ifadeler yer alıyor:
"Bazı hikâyeler kusursuz bir hamleyle başlar. Ve bu hikâye her şeyi değiştirdi. Nakit için gerçekleştirilen ilk soygundan, İspanya Bankası’ndaki tonlarca altını hedef alan o büyük vurguna kadar La Casa de Papel evreni büyümeyi, dönüşmeyi ve bizi şaşırtmayı hiç bırakmadı.
Ama kesin olan bir şey var: Devrim ASLA bitmez. Bundan sonra La Casa de Papel evrenindeki her şeyin merkezi burası olacak. Bir sonraki planın parçası olmak ve çetenin tek bir hamlesini bile kaçırmamak istiyorsanız, takip etmeniz gereken yer tam da burası.
La Casa de Papel evreni Netflix’te yoluna devam ediyor."