Nez: Kadınlık sadece saçla olmaz
2000'li yılların başlarına 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla damga vuran Nez'den gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.
Pandemi döneminde yaşadığı değişim ve imaj değişikliğiyle gündem olan Nez, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
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Habertürk'te yer alan habere göre; sahneleri özlediğini dile getiren 42 yaşındaki güzel, "Koronavirüs pandemisinin bir an önce bitmesi dileğiyle" ifadelerini kullandı.
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Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damga vuran Nez, "Ben artık farklı dallarda da eğitim alıyorum. Şu an mesela insanların beynini temizliyorum. Öyle şeyler..." açıklamasını yaptı.
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"KADINLIK SADECE SAÇLA OLMAZ"
Geçtiğimiz haftalarda saçlarını kısaltarak sarıya boyatan şarkıcı, "Proje için saçlarımı kazıttım" derken, "Saçını kısaltan kadınların psikolojik sorunlar yaşıyor" anlayışına sert çıkmıştı.
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