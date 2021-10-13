Nicki Minaj seksi pozlarıyla yürek hoplattı
Nicki Minaj, önceki gün sarı lateks büstiyeriyle verdiği pozlarla hayranlarından tam not aldı.
Nicki Minaj, önceki gün sarı lateks büstiyeriyle objektif karşısına geçti.
1 / 6
Şarkıcı göğüs ucu hizasında biten dekolteli büstiyeriyle birlikte pembe bir peruk takarak verdiği pozlarına kısa süre içinde milyonlarca beğeni yağdı.
2 / 6
Instagram’da 160 milyon takipçisi olan Amerikalı rapçi bugüne kadar hem yalnız başına hem de eşiyle verdiği cüretkar pozlarla gündemden düşmedi.
3 / 6
Kıvrımlarıyla meşhur olan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde müzik grubu Little Mix’e "kıskanç sefil palyaçolar" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
4 / 6