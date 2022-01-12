Nihal Candan sevgisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan sevgisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı.
Bu Tarz Benim yarışmasındaki ilginç tavırları ve konuşma tarzı ile ön plana çıkan Nihal Candan, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı.
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Kardeşi Bahar Candan kadar olmasa da magazin gündeminde arada sırada yer alan Nihal Candan, cesaretini konuşturdu.
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İkili, Bahar-Nihal Candan kardeşler olarak hayatımızda yer edindiler.
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Kardeşi Bahar Candan'ı Al Sana Haber programında yorumcu olarak görsek de Nihal Candan'ı göremiyoruz.
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