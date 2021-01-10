Nihal Candan sınırları zorlayan pozlar
İşte Benim Stilim yarışmasından sonra katıldığı Survivor yarışmasıyla adını iyice duyuran Nihal Candan şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Nihal Candan, son dönemde paylaştığı seksi fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Küvetin önünde seksi pozlar veren Candan'a, kısa sürede beğeni ve mesaj yağdı.
Geçtiğimiz günlerde Murat Boz itirafıyla dikkat çeken Nihal Candan kardeşi Bahar Candan gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor. İki kardeş otelde yaşıyor ve sık sık buradan kareler paylaşıyorlar.
Nihal Candan son olarak yatak pozları ile yine olay olmuştu. Candan şimdi de küvette gül banyosu yaptı.