Nihal Candan'dan tarihe geçecek gerekçeyle boşanma davası

Yaklaşık 5 ay kaldığı cezaevinden anoreksiya (yeme bozukluğu) hastalığı nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan Armağan Çağlayan'ın YouTube programında "Evli misiniz?" sorusuna "Evliyim ki. Ne evliyim. Evli olup bekar kalmayı çok denemiştim bu o işte." diyerek yanıt verdi. Çağlayan bunun üzerine; "Cezaevinde hiç ziyarete gelmedi mi?" diye sordu. Candan "Geldi başlarda. Çok da destek olduğu noktalar oldu. Sanırım onun anksiyeteleri benimkinden ağır bastı." diyerek yanıt vermişti.