Nihal Candan'dan tarihe geçecek gerekçeyle boşanma davası
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Nihal Candan kendisine boşanma davası açan eşine "zengin sandım, benden fakir çıktı" diyerek karşı boşanma davası davası açtı.
Yaklaşık 5 ay boyunca cezaevinde kaldıktan sonra "anoreksiya" hastalığı nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye edilen Nihal Candan, bir dönem "sır gibi sakladığı" eşine açtığı boşanma davasıyla gündemde.
Katıldıkları 'İşte Benim Stilim' adlı yarışma programıyla ünlenen ardından sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme gelen fenomen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, haklarında çıkan 'dolandırıcılık ve kara para aklama' gibi suçlamalar nedeniyle 16 Kasım 2023'te tutuklanmışlardı.
Yaklaşık 5 ay kaldığı cezaevinden anoreksiya (yeme bozukluğu) hastalığı nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan Armağan Çağlayan'ın YouTube programında "Evli misiniz?" sorusuna "Evliyim ki. Ne evliyim. Evli olup bekar kalmayı çok denemiştim bu o işte." diyerek yanıt verdi. Çağlayan bunun üzerine; "Cezaevinde hiç ziyarete gelmedi mi?" diye sordu. Candan "Geldi başlarda. Çok da destek olduğu noktalar oldu. Sanırım onun anksiyeteleri benimkinden ağır bastı." diyerek yanıt vermişti.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Nihal Candan'ın, eşi Faruk Çiçek'in kendisine boşanma davası açması üzerine karşı dava açtı.